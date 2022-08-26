Юрист снова подал в суд за штраф на платной парковке в Нур-Султане

Фото: Парковочное пространство Астаны

Шынгыс Темир подал жалобу в суд после полученного штрафа за парковку, который он оплатил, передаёт BaigeNews.kz.

По словам юриста, его опять незаконно оштрафовали и он уже подал жалобу в суд.

"16 августа с утра я подъехал к Керуену высадил пассажиров и отъехал. Пока пассажиры выходили, меня сфотографировала машина ТОО Парковочное пространство Астаны (это платная парковочная зона). Остановку на платной парковке осуществлять можно – не более 5 минут. Отъехав, я припарковался в другом месте, также на платной парковке и отправился к нотариусу. Вернулся, оплатил парковку (40 минут) и снова подъехал к Керуену и оставил машину на том же самом месте, где высаживал пассажиров с утра. Затем посетил банковское отделение, вышел оттуда и оплатил парковку (60 минут) и уехал", - пишет Шынгыс Темир на своей странице Facebook.

Позже юристу пришёл штраф, несмотря на то, что у него есть квитанции за оплату стоянки на обеих парковочных зонах.

Кроме того, он отмечает, что у него было 600 тенге на счету в мобильном приложении Парковки Астаны, но они вопреки правилам не списались, и пришел штраф.

"Система платных парковок работает отвратно. Не каждый будет так заморачиваться и судиться с полицией и Парковочным пространством. Многие просто оплатят штраф со скидкой в 50%. Складывается ощущение, что на это и расчет", - говорит юрист.

Шынгыс Темир намерен сделать так, чтобы система по постоплате наконец адекватно заработала, то есть, оплату можно было бы проводить после завершения парковочной сессии и жителей города не забрасывали необоснованными штрафами.