28 февраля в городе Шымкент прошла акция "Народный юрист", передает BaigeNews.kz.

Цель акции – повышение правовой грамотности населения и оказание юридической помощи. Любой гражданин может прийти и получить бесплатно необходимую консультацию у лучших представителей юридической общественности страны.

Среди них – руководители местного исполнительного органа, территориальных и правоохранительных органов, прокуроры, следователи, судебные исполнители, адвокаты, нотариусы и другие.

На данную акцию горожане получили ответы на интересующие их вопросы по актуальным вопросам.

То есть, один из основных вопросов касается земельных отношений, очередь на земельные участки, земельные участки изымаемые для государственных нужд, узаконение земельного участка, жилищной очереди, приватизации жилья, проблем с дорогой, инфраструктурой на территории города, а также в целях защиты прав граждан с нарушенными правами обратились к представителям местных правоохранительных органов, адвокатов и юридических консультантов, помимо этого была оказана помощь в решении вопроса о соблюдении трудового законодательства на предприятиях города, проводимой работе по снижению производственного травматизма и задолженности работникам по заработной плате.