Международная федерация тенниса опубликовала обновленный юниорский рейтинг ITF. 17-летний Амир Омарханов взлетел нём на 10 позиций и занимает теперь 4-ю строчку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.

В минувшем сезоне Омарханов выиграл один личный турнир J300 в Пекине и три крупных в парном разряде, включая Orange Bowl, считающийся неофициальным чемпионатом мира.

​Взлетел в мировом юниорском рейтинге и Зангар Нурланулы. 16-летний казахстанец занимает теперь 38-е место (+36). Нурланулы в 2024 году выиграл три крупных одиночных титула: J100 в Измире, J200 в Шымкенте и J100 в Латвии.

​Дамир Жалгасбай вплотную приблизился к топ-100. Теперь он 112-й (+84). Дамир в прошлом году выиграл турнир в Кракове.

​Омарханов и Нурланулы скоро сыграют в основной сетке юниорского Открытого чемпионата Австралии, а до него примут участие в престижном турнире серии ITF Juniors J300 в Траралгоне (Австралия).