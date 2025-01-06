Юный теннисист Амир Омарханов впервые вошёл в топ-5 мирового рейтинга
В минувшем сезоне он выиграл один личный турнир и три крупных в парном разряде.
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Международная федерация тенниса опубликовала обновленный юниорский рейтинг ITF. 17-летний Амир Омарханов взлетел нём на 10 позиций и занимает теперь 4-ю строчку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.
В минувшем сезоне Омарханов выиграл один личный турнир J300 в Пекине и три крупных в парном разряде, включая Orange Bowl, считающийся неофициальным чемпионатом мира.
Взлетел в мировом юниорском рейтинге и Зангар Нурланулы. 16-летний казахстанец занимает теперь 38-е место (+36). Нурланулы в 2024 году выиграл три крупных одиночных титула: J100 в Измире, J200 в Шымкенте и J100 в Латвии.
Дамир Жалгасбай вплотную приблизился к топ-100. Теперь он 112-й (+84). Дамир в прошлом году выиграл турнир в Кракове.
Омарханов и Нурланулы скоро сыграют в основной сетке юниорского Открытого чемпионата Австралии, а до него примут участие в престижном турнире серии ITF Juniors J300 в Траралгоне (Австралия).
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