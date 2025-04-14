На прошедшем в Алматы чемпионате Азии по шахматам блестящее выступление показал ученик 10 класса столичной школы. Аңсат Алдияр, представляющий школу-лицей №70 имени Темирбека Жургенова, завоевал золотую медаль и получил путевку на мировой чемпионат, который состоится в Нью-Дели (Индия), передаёт BaigeNews.kz.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие юные шахматисты из Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Афганистана и Казахстана. Несмотря на серьезную конкуренцию, именно 15-летний школьник из Астаны стал абсолютным победителем турнира, подтвердив статус одного из самых перспективных шахматистов Центральной Азии.

Это не первый международный успех Аңсата — ранее он уже становился призером чемпионатов Азии и мира, демонстрируя стабильность и высокий уровень подготовки.

Ранее 7-летний шахматист из Астаны стал чемпионом мира.