"Юный Пикассо": Кызылординка получила приглашение на выставку в Лондоне

Ученица 10-го класса из Кызылорды Яна Ким получила приглашение на участие в выставке, которая пройдет в Лондоне. "Golden time talent" - это международный конкурс, который объединяет художников из 39 стран мира. Главная его задача - создание условия для развития арт-культуры и укрепление сотрудничество между народами. Корреспондент BaigeNews.kz узнавала, какие картины готовит Яна к предстоящей выставке и кто ее вдохновляет для создания уникальных работ.

Несмотря на юный возраст, Яна - очень талантливая и разносторонняя личность. Она с детства увлекалась изобразительным искусством. Ходила на кружки, училась у профессиональных художников. Вначале кызылординка рисовала карандашами, сейчас работает акрилом на холсте. Её картины завораживают зрителей, особенно Яне хорошо удается донести разные эмоции людей.

"Любовь к рисованию появилась у меня с детства. Я помню, как в три года начала чиркать на листах бумаги. Думаю, это способность перешла от отца, папа - очень творческий человек. Работа моей сестры тоже связана с рисунками, она – дизайнер. Благодаря изобразительному искусству у меня есть возможность выражать свои мысли. Мне, в основном, нравится отражать в своих работах дружбу, природу, красоту и добро. С прошлого года начала писать портреты. На один полноценный портрет мне требуется больше недели времени", - рассказывает юная художница.

Яна относится к рисованию как к хобби. Несмотря на это, у девушки множество достижений. В этом году на республиканском конкурсе художников она завоевала Гран-при и получила денежный приз. Также кызылординка участвовала в международной выставке, которая состоялась в Турции - "Дом солнца Турция". Организаторы высоко оценили картины Яны и вручили ей Гран-при.

Благодаря этой победе она получила возможность представлять нашу страну на конкурсе художников в Египте.

Стоит отметить, Яна решила потратить свой выигрыш на благотворительность - кызылординка оказала поддержку больным детям.

"В июне скончался создатель контента Minecraft, стример Александр "Technoblade". Он был очень добрым, прекрасным человеком. До конца своих дней он собирал деньги для изучения и лечения рака у детей. К сожалению, во время сбора я не смогла помочь. После получения денежного приза захотела внести свой вклад в благое дело. Я намерена и в будущем, по мере возможности, заниматься благотворительностью", - делится Яна.

Кызылординка особо подчеркивает важность труда своих наставников. Сейчас Яна Ким учится в школе "Мансап". По словам художницы, здесь есть возможность заниматься творчеством и реализовать свои идеи. Преподаватель Гульзат Журкабаева отмечает особый талант своей подопечной.

"Главное качество Яны в том, что она очень трудолюбивая и исполнительная. У неё есть талант, который мы сейчас развиваем. Я считаю, что участие в различных выставках необходимо для собственного роста. Яна – особенная, очень хорошо знает жанры изобразительного искусства. В совершенстве владеет английским языком. Помимо рисования, у неё очень много интересов. Я верю в будущее своей ученицы", - говорит Гульзат Журкабаева.

Во время выставки в Турции работы Яны удивили многих зарубежных художников. Благодаря своему таланту школьница получила приглашение на конкурс художников "Golden time talent", который состоится в Лондоне.

Оценивать работу участников будут более 60 членов жюри. Сейчас Яна готовится к поездке в Туманный Альбион. Она надеется, что сможет достойно представить нашу страну.