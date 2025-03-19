Юный пассажир мопеда погиб под колесами бетономешалки в Алматы
Молодой парень скончался на месте происшествия.
Сегодня, 09:54
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Сегодня, 09:54Сегодня, 09:54
150Фото: Unsplash
Дорожно-транспортное происшествие имело место накануне в 20:50 в Алатауском районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
По данным полиции, водитель мопеда, двигаясь по улице Монкеулы в западном направлении, в микрорайоне Карасу, на пересечении с улицей Сумбиле, при наличии дорожного знака "Уступи дорогу", выехал на перекресток и допустил столкновение с грузовой автомашиной марки "Хово", что следовала на север.
"В результате ДТП 19-летний пассажир мопеда от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении ДП.
По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело.
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Ранее сообщалось, что 17 человек погибли в ДТП с мопедами в Алматы в прошлом году.
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