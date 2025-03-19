Дорожно-транспортное происшествие имело место накануне в 20:50 в Алатауском районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

По данным полиции, водитель мопеда, двигаясь по улице Монкеулы в западном направлении, в микрорайоне Карасу, на пересечении с улицей Сумбиле, при наличии дорожного знака "Уступи дорогу", выехал на перекресток и допустил столкновение с грузовой автомашиной марки "Хово", что следовала на север.

"В результате ДТП 19-летний пассажир мопеда от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении ДП.

По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 100BAKSOFF KAZAKHSTAN 🇰🇿 (@100baksoff_almaty)

Ранее сообщалось, что 17 человек погибли в ДТП с мопедами в Алматы в прошлом году.