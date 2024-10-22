Юный мошенник в Астане провернул хитрую схему на 11 млн тенге

В Астане несовершеннолетний мошенник разработал план по оформлению на жителей столицы денежных кредитов через банковское приложение. Он обещал инвестировать их деньги в трейдинговые компании с последующим закрытием кредитов. Наряду с этим ввел потерпевших в заблуждение о получении доли вознаграждения в виде 22% от суммы займа, а также 10% за нового приведенного клиента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру столицы.

"Таким образом, несовершеннолетний похитил денежные средства 20 потерпевших на сумму свыше 11 млн тенге", ― сообщили в прокуратуре.

В суде государственным обвинителем доказано, что намерений у виновного по извлечению дохода для потерпевших изначально не было. Все денежные средства им были потрачены на собственные нужды.

"Приговором суда он осужден с взысканием причиненного ущерба потерпевшим. Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор вступил в законную силу", ― проинформировали прокуроры.

Прокуратура города предупреждает жителей избегать совершения сомнительных сделок, обещающих быстрый и крупный доход, поскольку это возможный признак мошенничества.