Юный кондитер из Аксу стал участником известного кулинарного шоу с Ренатом Агзамовым

15-летний житель Аксу Асылжан Мейрам отправился в Москву на запись проекта "Кондитеры. Дети" и продемонстрировал свои навыки приготовления тортов. Мальчик признаётся, что он даже не подавал каких-либо заявок, а просто получил приглашение поучаствовать в кастинге. В итоге смог оставить впечатление у известного кондитера Рената Агзамова, хоть и не стал победителем выпуска шоу, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Асылжан Мейрам у плиты и духовки с 8 лет. Он не единственный ребёнок в семье, у парня есть две сестры. Однако желание творить на кухне передалось именно ему. Подросток признаётся, что интерес к кулинарии с каждым годом только рос, а началось всё с обычных блинов.

"У нас дома раньше пекла мама, а я помогал ей. Мой первый торт был сметанник, я делал его папе на день рождения, и он получился хороший. В мусорку его не выкинули. Всем гостям понравился. После этого я стал вникать в сферу кондитерства и заниматься тортами. Сейчас стабильно по 10 тортов в месяц делаю", - говорит Асылжан Мейрам.

Будучи ещё школьником Асылжан стал зарабатывать на увлечении выпечкой. В этом году он окончил девятый класс и решил не оставаться в школе, а поступить в колледж на кондитера-оформителя. Намерен стать не любителем, а дипломированным специалистом.

"У дочерей тоже творческое направление, но музыкальное, танцевальное, а у сына кулинарное. Изначально он блины готовил, вкусно у него получается. Он до сих пор по тому рецепту готовит, который мы ещё тогда нашли. Они у него такие тонкие получаются. С этого и начиналось. И сейчас он может разные блюда готовить, горячие и холодные. Может это у него гены, но хотя у нас в роду так по чуть-чуть занимались выпечкой, но не профессионально", - рассказала мама Асылжана Алия Альдекенова.

Увлечение школьника заметили редакторы проекта телеканала Пятница "Кондитеры. Дети". Поступило приглашение принять участие в очередном выпуске шоу. Отказаться от такого уникального шанса Асылжан не смог.

"Меня пригласил кастинг-менеджер. После нужно было ждать утверждения около недели, после этого уже обговаривали перелёт. Программа оплатила перелёт туда, а обратно мы уже сами возвращались. В Москву я вёз готовый торт в термосумке, и уже на месте его выравнивал. Затем подготавливал свой декор. Он был у меня простой, потому что более сложный я бы не перевёз в самолете", - вспоминает Асылжан.

Отправился в Москву школьник из Аску с папой. Говорит, съёмки длились с 6 утра до 7 часов вечера. Асылжан был нацелен на успех, однако пройти в суперфинал не удалось. При этом на первом кастинге известный кондитер Ренат Агзамов всё же отметил способности подростка.

"На кастинге Ренат Агзамов сказал, что мой торт был, наверное, самый вкусный в этой серии. А в финале ему очень понравился разрез, но ему немного не понравился бисквит, сказал, что суховат. А вот другому члену жюри Ольге Вашуриной очень понравилось. Она отметила, что бисквит немного плотный, но одно другому не мешает", - добавил Асылжан.

В финале перед участниками также стояла задача создать Бабу Ягу, божью коровку. Творческие способности Асылжана жюри также отметили. Школьник признаётся, что суховатость бисквита и оценки жюри для него не поражение, а напротив, показатель того, что есть ещё к чему стремиться в любимом деле. К тому же, оценка от именитых кондитеров для него уже успех.