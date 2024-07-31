Юный казахстанец занял первое место на конкурсе скрипачей в Австралии

Юный казахстанец занял первое место на международном конкурсе скрипачей в Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство культуры и информации РК.

Сагадат Омаргазин является учеником Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одарённых детей имени А.Жубанова. В конкурсе также принимали участие скррипачи из Южной Кореи, Украины, Японии, Китая, Казахстана.

Музыкант представлял не только свою музыкальную школу, но и всю казахстанскую скрипичную школу на международном уровне. В ходе мероприятия артист исполнил произведения Людвига ван Бетховена, Вольфганга Амадея Моцарта и другие.

В рамках конкурса Сагадат Омаргазин также принял участие в мастер-классах именитых маэстро – профессоров высших музыкальных академий: Гернот Винишхофер (Вена, Австрия), Захар Брон (Цюрих, Швейцария), Марчелло Дефант (Верона, Италия), Игорь Андриевский (Киев, Украина).