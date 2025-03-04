20-летний Казыбек Ногербек занял третье место на проходившем в Каннах (Франция) представительном шахматном турнире – Festival International des Jeux 2025. В девяти партиях наш гроссмейстер набрал семь очков и лишь чуть-чуть уступил лидеру, передаёт BaigeNews.kz.

В турнире приняли участие 147 шахматистов, в том числе, 6 гроссмейстеров (GM), 21 международный мастер (IM) и 2 гроссмейстера среди женщин (WGM). В течение 7 дней сыграны 9 туров по швейцарской системе и с классическим контролем времени – 90 минут на первые 40 ходов плюс 30 минут до конца партии каждому игроку, с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.

В последнем туре жребий свёл двух казахстанских гроссмейстеров – 24-летнего Алишера Сулейменова (2481) и 20-летнего Казыбека Ногербека (2514). Игравший чёрными фигурами чемпион мира-2024 до 20 лет сумел переиграть своего оппонента и вышел на 3-е место! Набрав 7 очков (6 побед, 2 ничьи и 1 поражение), Казыбек на пол-очка отстал от победителя – 22-летнего гроссмейстера из Индии Па Инияна (2523), а его соотечественнику IM Гаргу Арадхья (2348) и вовсе уступил лишь по чуть худшему рейтинговому перформансу – 2580 против 2590.

По результатам турнира астанчанин прибавил 7 единиц к своему рейтингу.

Из призового фонда в 10 000 евро победитель и два призёра получили соответственно 1800, 1200 и 700 евро.

Другие казахстанские участники выступили следующим образом: Алишер Сулейменов – 6 очков, 16-е место, 11-летняя Аланна Бериккызы – 4 очка, 86-е место, 12-летний Тимур Душатов – 4 очка, 93-е место.