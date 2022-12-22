Юный казахстанец стал лучшим спортсменом по версии Европейской теннисной ассоциации

Фото: ktf.kz

14-летний Зангар Нурланулы получил награду "Зарубежный игрок года" (до 14 лет) от Европейской теннисной ассоциации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.

Казахстанец завершил сезон в топ-10 и выиграл по два титула в одиночном и в парном разрядах, а также добрался до финала престижного турнира во Франции.

"Очень рад, что выиграл номинацию. На протяжении года я старался показывать хороший теннис, выкладывался на каждом турнире по максимуму. Это высокая оценка. Хочу поблагодарить своих тренеров и, конечно же, федерацию тенниса Казахстана за большую поддержку и мотивацию. В следующем году мне предстоит играть на юниорских турнирах ITF, надеюсь и там выступить достойно", - отметил Зангар Нурланулы.

В прошлом году в этой номинации победила казахстанка Зара Даркен.