Юный казахстанец сотворил сенсацию и вышел в четвертьфинал Australian Open

Молодой казахстанский теннисист Амир Омарханов на Australian Open выиграл у корейского спортсмена Чанджуна Кима, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

16-летний карагандинец одолел своего соперника 26-ю ракетку мира юниорского рейтинга, южнокорейца Чанджуна Кима со счетом 6:3, 5:7, 6:0.

За выход в полуфинал Амир встретится с представителем Нидерландов — своим сверстником Мисом Роттгерингом.

Ранее Омарханов обыграл первую ракетку Australian Open. На старте соревнования играл с первым сеянным турнира Федерико Чиной из Италии. Матч закончился со счетом 0:6, 6:3, 6:3.

Затем он одержал победу во втором круге юниорского Australian Open, обыграв Виктора Фридриха из Великобритании — 3:6, 7:6 (6), 6:3. Далее вместе с Чанджуном Кимом из Южной Кореи он прошел во второй круг. В первом парном ни победили Изана Валентине (Испания)/Тейса Богарда (Нидерланды) со счетом 6:3, 7:5.