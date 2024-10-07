Юный казахстанец катается на скейте и одновременно играет на скрипке

В Усть-Каменогорске 16-летний местный житель катается на скейте и одновременно играет на скрипке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.



Тимур Рахматуллин окончил музыкальную школу, с шести лет играет на скрипке.

"После восьми лет обучения на скрипке я перешёл на гитару, тоже отличный инструмент. В этом году решил соединить два своих увлечения – катание на лонгборде и музыкальную игру. Попробовал – получилось! Сначала ездил с гитарой в руках, а в этом году – со скрипкой. Реакция людей оказалась потрясающей: прохожие останавливались, улыбались, аплодировали", – рассказал Тимур.

Летом он часто играл на Арбате Усть-Каменогорска. На талантливого парня стали обращать внимание.

"Однажды меня пригласили играть в рекламной съёмке. Потом предложили выступать на поэтическом вечере. А ещё поступило такое неординарное приглашение: я играл музыку, когда мужчина делал предложение руки и сердца своей девушке. Это было очень красиво, необычно, и конечно, спутница ответила "да", – сказал юноша.

Сейчас Тимур играет не только на Арбате, но и в крытом пешеходном переходе. Прохожие часто оставляют ему деньги, и благодарят за творчество. С началом учебного года Тимура можно увидеть здесь, как правило, только в выходные дни.