Впервые в истории сборная Казахстана до 14 лет пробилась в финал квалификации World Junior Tennis Competition в зоне Азия/Океания, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу ФТК., передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Турнир проходит в малайзийском городе Кучинг, и казахстанские теннисисты уже обеспечили себе путёвку на мировой финал в Чехии, который состоится в августе.

В полуфинале казахстанцы одолели сборную Гонконга. После уверенного старта от Хакназара Жеткербая, победившего Кайла Вана, счёт в противостоянии стал 1:0. Вторая встреча оказалась неудачной для Ахмади Маханова, и всё решила парная игра. В напряжённом поединке дуэт Маханов/Жеткербай смог вырвать решающую победу.

Финалисты вновь встретятся с Японией, которой казахстанцы ранее уступили в группе. Завтрашний матч обещает быть напряжённым — спортсмены нацелены на реванш.