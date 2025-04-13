Юные теннисисты Казахстана вырвались в финал турнира в Малайзии
Они уже обеспечили себе путёвку на мировой финал в Чехии.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Впервые в истории сборная Казахстана до 14 лет пробилась в финал квалификации World Junior Tennis Competition в зоне Азия/Океания, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу ФТК., передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу ФТК.
Турнир проходит в малайзийском городе Кучинг, и казахстанские теннисисты уже обеспечили себе путёвку на мировой финал в Чехии, который состоится в августе.
В полуфинале казахстанцы одолели сборную Гонконга. После уверенного старта от Хакназара Жеткербая, победившего Кайла Вана, счёт в противостоянии стал 1:0. Вторая встреча оказалась неудачной для Ахмади Маханова, и всё решила парная игра. В напряжённом поединке дуэт Маханов/Жеткербай смог вырвать решающую победу.
Финалисты вновь встретятся с Японией, которой казахстанцы ранее уступили в группе. Завтрашний матч обещает быть напряжённым — спортсмены нацелены на реванш.
Самое читаемое
- Казахстанские миротворцы сменили контингент на Голанских высотах
- Кому есть мясо, а кому овощи: ученые выделили три типа кишечника у казахстанцев
- Бектенов проинспектировал строительство LRT: тестовый запуск уже осенью
- Крупный пожар в пойме Иртыша: спасатели поделились эпичным видео
- Гимнаст Нариман Курбанов завоевал бронзу на этапе Кубка мира в Хорватии