Юные теннисисты из Казахстана уступили на старте квалификации ЧМ в Малайзии

В малайзийском Кучинге началась групповая стадия отборочного турнира зоны Азия/Океания - World Junior Tennis Competition 14&under, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

По итогам жеребьевки, юношеская сборная Казахстана попала в группу "В" с командами Австралии, Пакистана и Узбекистана. Сегодня 25 марта казахстанцы уступили команде Пакистана со счетом 1:2. В первой игре Роберт Каминский разгромил Омара – 6:2, 6:0, затем Родион Трайгель проиграл Абубакару – 4:6, 4:6, а в решающей парной встрече Родиону и Роберту в самой концовке не хватило удачи против Абубакара/Омара - 7:5, 3:6, 8:10.

Честь Казахстана в отборе к чемпионату мира защищают: Роберт Каминский, Родион Трайгель, Ансар Ниеткалиев и капитан команды Сагадат Аяп.

В квалификации командного чемпионата мира до 14 лет выступают 16 команд, которые поделены на четыре группы. В плей-офф выйдут по две сборные из каждого квартета. В этом году от Азии/Океании у юношей будут разыграны три путевки на финальный этап юниорского командного чемпионата мира, который пройдет летов в Чехии.