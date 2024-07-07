Юные таланты поздравили пассажиров поезда с Днём домбры

Талантливые юные домбристы поразили пассажиров поезда №31 маршрута Экибастуз - Алматы своей виртуозной игрой. Исполнение они приурочили ко Дню домбры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "КТЖ".

Как выяснилось, дети играют в экибастузском ансамбле "Тұмар". На праздники они ехали в Алматы для участия в музыкальном конкурсе. В поездке, которая совпала с празднованием Дня домбры, юные таланты решили поздравить всех казахстанцев с праздником самого значимого символа казахской культуры и национальной идентичности.

Напомним, что музыкальный праздник День домбры был учрежден 13 июня 2018 года и отмечается в первое воскресенье июля.

К слову, на поездах Национального Перевозчика часто артисты с удовольствием проводят репетиции и готовятся к своим выступлениям, радуя всех пассажиров уникальным искусством.