Юные казахстанцы смогут тренироваться в футбольной академии "Атлетико Мадрид"
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Достигнуто историческое соглашение о создании детско-юношеской академии "Атлетико Мадрид" в Казахстане. Это будет первая официальная база испанского клуба на территории СНГ и Центральной Азии. Её построят в Олимпийском центре "Акбулак" в Талгаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EFE.
Компания DOSCAR GROUP совместно с посольством Республики Казахстан в Испании в 2023 году начала переговоры с испанским футбольным клубом "Атлетико Мадрид". Спустя год они завершились подписанием контракта сроком на 10 лет.
Фото: ОО "SPORT ASSET MANAGEMENT
Президент футбольного клуба "Атлетико Мадрид" Энрике Сересо в июне 2024 года посетил Казахстан и встретился с Главой государства для обсуждения проекта. Результатом визита стало подписание контракта, согласно которому академия будет расположена на территории Олимпийского центра "Акбулак" и обещает стать центром подготовки будущих звёзд футбола.
Фото: ОО "SPORT ASSET MANAGEMENT
Академия "Атлетико Мадрид Казахстан" ставит перед собой амбициозные задачи: предоставить высококачественное футбольное образование на основе методик, признанных мировым футбольным сообществом. Профессиональные тренеры из Испании будут работать с каждым воспитанником индивидуально, развивая их технические и тактические навыки. Основной тренерский состав академии будет состоять из сертифицированных специалистов из Испании, что гарантирует соответствие высокому уровню подготовки.
Отбор детей из всех регионов РК и Центральной Азии будет проводиться непосредственно испанскими тренерами и специалистами в целях выявления наиболее талантливых ребят, которые в последующем получат шанс проявить себя на футбольных полях Европы.
Фото предоставлено ОО "SPORT ASSET MANAGEMENT"
Академия будет оснащена современными тренировочными и учебными базами: поля с натуральным и искусственным покрытием, современные тренажерные залы, мультимедийные учебные классы, реабилитационные центры, просторные раздевалки, зоны отдыха, гостиничный комплекс и общежитие для юных футболистов.
На базе академии будут организованы курсы английского и испанского языков для облегчения адаптации молодых спортсменов к международным соревнованиям. Всё это создаст оптимальные условия для воспитания будущих футбольных звёзд.
"Открытие нашей академии в Казахстане — это не просто событие, это настоящая революция в мире футбола. Мы убеждены, что казахстанские дети обладают огромным потенциалом, и наша академия станет местом, где будут рождаться великие футболисты. Мы привнесём сюда нашу методологию, опыт и непреклонное стремление к победам, чтобы поднять уровень футбола в стране на новые высоты", - отметил директор по развитию академии и международного сотрудничества клуба "Атлетико Мадрид" Эмилио Гутьеррез Болоуза.
Договоренность достигнута благодаря поддержке компании DOSCAR GROUP, посольства РК в Испании, Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, Казахстанской федерации футбола, посольства Испании в РК, а также совместным усилиям ОО "Sport Asset Management" и футбольного клуба "Атлетико Мадрид".
Фото: ОО "SPORT ASSET MANAGEMENT
Открытие академии "Атлетико Мадрид Казахстан" планируется в 2025 году и станет мощным импульсом для развития футбола в Казахстане и Центральной Азии, предоставив молодым талантам страны огромные возможности для реализации.
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