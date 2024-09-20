Юные казахстанцы смогут тренироваться в футбольной академии "Атлетико Мадрид"

Достигнуто историческое соглашение о создании детско-юношеской академии "Атлетико Мадрид" в Казахстане. Это будет первая официальная база испанского клуба на территории СНГ и Центральной Азии. Её построят в Олимпийском центре "Акбулак" в Талгаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EFE .

Компания DOSCAR GROUP совместно с посольством Республики Казахстан в Испании в 2023 году начала переговоры с испанским футбольным клубом "Атлетико Мадрид". Спустя год они завершились подписанием контракта сроком на 10 лет.

Фото: ОО "SPORT ASSET MANAGEMENT

Президент футбольного клуба "Атлетико Мадрид" Энрике Сересо в июне 2024 года посетил Казахстан и встретился с Главой государства для обсуждения проекта. Результатом визита стало подписание контракта, согласно которому академия будет расположена на территории Олимпийского центра "Акбулак" и обещает стать центром подготовки будущих звёзд футбола.

Фото: ОО "SPORT ASSET MANAGEMENT

Академия "Атлетико Мадрид Казахстан" ставит перед собой амбициозные задачи: предоставить высококачественное футбольное образование на основе методик, признанных мировым футбольным сообществом. Профессиональные тренеры из Испании будут работать с каждым воспитанником индивидуально, развивая их технические и тактические навыки. Основной тренерский состав академии будет состоять из сертифицированных специалистов из Испании, что гарантирует соответствие высокому уровню подготовки.

Отбор детей из всех регионов РК и Центральной Азии будет проводиться непосредственно испанскими тренерами и специалистами в целях выявления наиболее талантливых ребят, которые в последующем получат шанс проявить себя на футбольных полях Европы.