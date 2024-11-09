Юные казахстанские теннисисты завоевали две "бронзы" в Италии и Венгрии

Представители команды Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев и Жания Бекмухамбетова с али бронзовыми призерами турнира WTT Youth Contender, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Бекмухамбетова завоевала бронзовую медаль на турнире в итальянском Линьяно. 11-летняя спортсменка успешно выступила в соревнованиях среди спортсменов до 13 лет. Она обыграла Джулию Фернандес (Испания) 3:0, Каролину Росси (Италия) 3:0, Джулию Троззо (Италия) 3:0, Симону Дурисову (Словакия) 3:0, Надалию Ионаску (Румыния) 3:0. В полуфинале Жания уступила Ли Джэн-Юэ (Тайбэй) 0:3, заняв третье место.

Курмангалиев в свою очередь финишировал третьим в венгерском городе Сомбатхей, где проходит международный турнир WTT Youth Contender Szombathely 2024.

В возрастной категории 17 лет он одержал шесть побед и потерпел одно поражение.

Он победил Анхбаяра Билгууна (Монголия) 3:0, Стифта Лайонела (Австрия) 3:0, Джузеппе Каларко (Италия) 3:1, Сэмюэла Михну (Польша) 3:1, Михаила Ловгу (Словакия) 3:1, Антуана Нуаро (Франция) 3:2. В 1/2 Алан проиграл Балажу Лэи (Венгрия) 2: 3.