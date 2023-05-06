Юные казахстанские теннисистки завоевали путёвку на Juniors Billie Jean King

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В Шымкенте определились обладательницы путевок на юниорский чемпионат мира Juniors Billie Jean King, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

Сборная Казахстана в финальном поединке отборочного турнира в захватывающем сражении уступила Японии — второй сеянной команде квалификационного этапа.

В стартовой игре Анастасия Крымкова вывела команду вперёд, победив Ямомото 6:3, 6:4. Затем Полина Слепцова сыграла с лидером соперниц, 68-й ракеткой мира юниорского рейтинга Тсуджиокой, равный по накалу борьбы матч, который завершился победой японки 7:5, 6:4.

В решающей заключительной парной игре Ариана Гогулина и Анастасия Крымкова уступили оппоненткам — 4:6, 1:6.

Напомним, что сборная Казахстана начала свой путь в отборе в группе, где последовательно разгромила Вьетнам и Иран с одинаковым счётом 3:0 и уступила Японии 0:2.

В четвертьфинале подопечные Ярославы Шведовой победили Китайский Тайбэй, а в полуфинале не оставили никаких шансов пятикратным чемпионкам юниорского "Кубка Билли Джин Кинг" сборной Австралии - 2:0.

Таким образом, девушки сборной Казахстана до 16 лет впервые в истории пробились на чемпионат мира Juniors Billie Jean King, где осенью этого года 16 сильнейших команд планеты разыграют заветный трофей.