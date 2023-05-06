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ktf.kz Сегодня, 19:12
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Сегодня, 19:12
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Фото: ktf.kz

Юные казахстанские теннисистки завоевали путёвку на Juniors Billie Jean King

В Шымкенте определились обладательницы путевок на юниорский чемпионат мира Juniors Billie Jean King, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса. 

Сборная Казахстана в финальном поединке отборочного турнира в захватывающем сражении уступила Японии — второй сеянной команде квалификационного этапа. 

В стартовой игре Анастасия Крымкова вывела команду вперёд, победив Ямомото 6:3, 6:4. Затем Полина Слепцова сыграла с лидером соперниц, 68-й ракеткой мира юниорского рейтинга Тсуджиокой, равный по накалу борьбы матч, который завершился победой японки 7:5, 6:4. 

В решающей заключительной парной игре Ариана Гогулина и Анастасия Крымкова уступили оппоненткам — 4:6, 1:6.

Напомним, что сборная Казахстана начала свой путь в отборе в группе, где последовательно разгромила Вьетнам и Иран с одинаковым счётом 3:0 и уступила Японии 0:2. 

В четвертьфинале подопечные Ярославы Шведовой победили Китайский Тайбэй, а в полуфинале не оставили никаких шансов пятикратным чемпионкам юниорского "Кубка Билли Джин Кинг" сборной Австралии - 2:0.

Таким образом, девушки сборной Казахстана до 16 лет впервые в истории пробились на чемпионат мира Juniors Billie Jean King, где осенью этого года 16 сильнейших команд планеты разыграют заветный трофей.       

"Команда мощно прошла отборочную стадию в родных стенах, победив многие сильные сборные, в том числе, в полуфинале пятикратных чемпионок юниорского "Билли Джин Кинг" из Австралии, а в финале в упорной борьбе совсем немного уступила Японии. Но главную задачу наши девушки выполнили – впервые в истории казахстанского юниорского тенниса до 16 лет пробились на чемпионат мира! Вместе с тренерами наши юные теннисистки показали свой высокий уровень, а вместе с ним, и правильность наших общих шагов в развитии тенниса в Казахстане", — отметил президент федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов.

 

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Сегодня, 19:12
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