Юные казахстанские теннисистки узнали соперниц на чемпионате мира в категории до 14 лет

Фото: ktf.kz

В Кучинге (Малайзия) стартовали матчи групповой стадии квалификации зоны Азия/Океания — World Junior Tennis Competition 14&under, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Первыми отборочный турнир начали девушки. По итогам жеребьёвки сборная Казахстана попала в группу "А", где сыграют со сборными: Австралии, Новой Зеландии и Китайского Тайбея. Сегодня 21 марта юным казахстанкам предстоит сыграть против Новой Зеландии и Китайского Тайбея.

Честь Казахстана на отборочном этапе защищают:

Ева Корышева (Актобе);

Сабина Шухратова (Шымкент);

Еркежан Жанатаева (Алматы);

Капитан команды Мадина Рахим.

В квалификации командного чемпионата мира сыграют 16 команд, которые будут поделены на четыре группы. В плей-офф выйдут по две команды из каждой группы и они разыграют путевки в финальный этап командного чемпионата мира. В этом году от Азии/Океании у мальчиков будут разыграны четыре путевки, у девочек — три.