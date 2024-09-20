Юные хоккеистки Астаны завоевали бронзу среди мужчин на международном турнире в Китае

Спортсменки академии женского хоккея Астаны завоевали бронзовую медаль на Международном молодежном турнире по хоккею с шайбой "Кубок Шелкового пути по льду и снегу", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Турнир проходил в провинции Цзянсу Китайской Народной Республики.

"Перед соревнованиями были трудности. В частности, другие женские команды соответствующего возраста не были заявлены и спортсменкам пришлось соревноваться с мужскими. Несмотря на это, команда девушек продемонстрировала выдающиеся спортивные результаты и заняла почетное третье место", - сообщила директора академии Бұлбұл Қартаңбай.

Для многих детей это была первая поездка за рубеж, и тем более их первый серьезный спортивный опыт на таком высоком уровне.