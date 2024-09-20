Юные хоккеистки Астаны завоевали бронзу среди мужчин на международном турнире в Китае
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Спортсменки академии женского хоккея Астаны завоевали бронзовую медаль на Международном молодежном турнире по хоккею с шайбой "Кубок Шелкового пути по льду и снегу", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
Турнир проходил в провинции Цзянсу Китайской Народной Республики.
"Перед соревнованиями были трудности. В частности, другие женские команды соответствующего возраста не были заявлены и спортсменкам пришлось соревноваться с мужскими. Несмотря на это, команда девушек продемонстрировала выдающиеся спортивные результаты и заняла почетное третье место", - сообщила директора академии Бұлбұл Қартаңбай.
Для многих детей это была первая поездка за рубеж, и тем более их первый серьезный спортивный опыт на таком высоком уровне.
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