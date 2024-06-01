Юные читатели Казахстана предпочитают фантастику, комиксы и художественную литературу

Ко Дню защиты детей Министерством культуры и информации проведен анализ читательских предпочтений среди 249 детских библиотек. В этом году количество юных читателей достигло 1 733 686 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно результатам анализа интерес детей к библиотекам растет, особенно они предпочитают фантастику, комиксы и художественную литературу.

"Самыми читаемыми книгами оказались произведения Бердибека Сокпакбаева "Балалық шаққа саяхат", "Менің атым Қожа", Саина Муратбекова "Жабайы алма", Джоан Роулинг "Гарри Поттер" и Марка Твена "Том Сойер". Большой интерес у детей вызывают произведения Баянгали Алимжанова, Толымбека Абдырайыма, Зиры Наурызбаевой, Серикбола Хасана, Зауре Торехан и других. Популярностью у детей пользуются комиксы. Юные читатели предпочитают работы Уларбека Нургалымулы "Ілияс пен Заңғардың планшеті", Оразхана Жакупа "Еркетай", Ильяса Юсуфа "Керей және Жәнібек", а также переведенные комиксы Майка Барфилда "Комикстегі әлем тарихы", "Комикстегі жаратылыстану"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди казахских сказок и сказок народов мира, в основном, запрашиваются "Қазақ және әлем халықтарының ертегілері", "Авторлық ертегілер", "Алатау ертегілері", "Избранные сказки", Сказки Шарль Перро и Братьев Гримм.