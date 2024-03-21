Юношеская сборная Казахстана по теннису вышла в четвертьфинал ЧМ в Малайзии

В малайзийском Кучинге прошли матчи групповой стадии квалификации зоны Азия/Океания на юношеский чемпионат мира по теннсу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В заключительной игре подопечные Марата Шарипова разгромили команду Ирана со счетом 3:0.

Результаты:

Медина Отепберген – Рахиманамири 6:2, 6:2;

Найля Баймахан – Шабанпур 6:4, 6:1;

Медина Отепберген /⁠Екатерина Кирюшенко - Рахиманамири/Мелина 6:1, 6:3

Казахстанская команда вышла из группы со второго места и далее сыграет четвертьфинале сыграет против сборной Австралии.