Юношеская сборная Казахстана по теннису вышла в четвертьфинал ЧМ в Малайзии
Сегодня, 17:41
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Сегодня, 17:41Сегодня, 17:41
97Фото: olympic.kz
В малайзийском Кучинге прошли матчи групповой стадии квалификации зоны Азия/Океания на юношеский чемпионат мира по теннсу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В заключительной игре подопечные Марата Шарипова разгромили команду Ирана со счетом 3:0.
Результаты:
Медина Отепберген – Рахиманамири 6:2, 6:2;
Найля Баймахан – Шабанпур 6:4, 6:1;
Медина Отепберген /Екатерина Кирюшенко - Рахиманамири/Мелина 6:1, 6:3
Казахстанская команда вышла из группы со второго места и далее сыграет четвертьфинале сыграет против сборной Австралии.
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