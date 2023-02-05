Юношеская сборная Казахстана по футболу вырвала победу у России

Фото: пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Юношеская сборная Казахстана до 17 лет провела первый матч на Международном турнире "Кубок Развития-2023", который проходит в Минске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

Первым соперником казахстанцев стала сборная России U-16.

Игра завершилась минимальной победой сборной Казахстана со счётом 1:0. Единственный гол был на 40-й минуте, его автором стал Эльхан Саидов.

Следующий матч команда Александра Кузнецова проведет 7 февраля против Узбекистана. Начало встречи – в 14:00 по времени Астаны.