Юноша осквернил мусульманское кладбище в Алматинской области
Вандал разрушил могилы, село Саты в возмущении.
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В поселке Саты Алматинской области произошёл акт вандализма – местный житель разрушил надгробия на мусульманском кладбище. По данному факту полиция возбудила уголовное дело, задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, передаёт BaigeNews.kz.
"В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Информация, распространяемая в социальных сетях о возможной принадлежности подозреваемого к религиозному течению салафизма, не нашла подтверждения в ходе предварительной проверки. Просим воздерживаться от преждевременных выводов и распространения непроверенных сведений", – заявили в Департаменте полиции региона.
Первым о случившемся сообщил журналист Диас Нуракын, опубликовав кадры последствий вандализма в своём Instagram. Он отметил, что подозреваемый разрушил могилы, объясняя это религиозными мотивами.
"Молодой человек из этого села разрушил могилы под предлогом того, что это "вопреки нашей религии". Он повалил надгробия и разбросал их в разные стороны. Жители небольшого села возмущены произошедшим. Такие фанатики сеют рознь между людьми", – написал Нуракын.
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