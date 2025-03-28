В поселке Саты Алматинской области произошёл акт вандализма – местный житель разрушил надгробия на мусульманском кладбище. По данному факту полиция возбудила уголовное дело, задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, передаёт BaigeNews.kz.

"В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Информация, распространяемая в социальных сетях о возможной принадлежности подозреваемого к религиозному течению салафизма, не нашла подтверждения в ходе предварительной проверки. Просим воздерживаться от преждевременных выводов и распространения непроверенных сведений", – заявили в Департаменте полиции региона.

Первым о случившемся сообщил журналист Диас Нуракын, опубликовав кадры последствий вандализма в своём Instagram. Он отметил, что подозреваемый разрушил могилы, объясняя это религиозными мотивами.

"Молодой человек из этого села разрушил могилы под предлогом того, что это "вопреки нашей религии". Он повалил надгробия и разбросал их в разные стороны. Жители небольшого села возмущены произошедшим. Такие фанатики сеют рознь между людьми", – написал Нуракын.