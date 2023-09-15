Юного лихача оштрафовали на миллион тенге в Уральске

За пять дней за рулём 19-летний водитель нарушил ПДД 33 раза в Уральске. Парня оштрафовали более чем на миллион тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

15 сентября система Suncar Smart Qorgau в потоке выявила машину Ваз 2112, водитель которой неоднократно превысил скоростной режим на улицах областного центра.

"Примерно в 10:10 авто на улице Есенжанова остановили сотрудники батальона патрульной полиции. Водителем оказался 19-летний житель города, который в течении пяти дней 33 раза превысил скоростной режим. Общая сумма штрафов составила один миллион 500 тенге", - сообщили в полиции.

Водитель имеет право погасить задолженность в упрощенном порядке, заплатив 50 процентов от суммы штрафов, то есть 500 250 тенге.

Машина водворена на спецавтостоянку.