Юного лихача оштрафовали на миллион тенге в Уральске
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За пять дней за рулём 19-летний водитель нарушил ПДД 33 раза в Уральске. Парня оштрафовали более чем на миллион тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
15 сентября система Suncar Smart Qorgau в потоке выявила машину Ваз 2112, водитель которой неоднократно превысил скоростной режим на улицах областного центра.
"Примерно в 10:10 авто на улице Есенжанова остановили сотрудники батальона патрульной полиции. Водителем оказался 19-летний житель города, который в течении пяти дней 33 раза превысил скоростной режим. Общая сумма штрафов составила один миллион 500 тенге", - сообщили в полиции.
Водитель имеет право погасить задолженность в упрощенном порядке, заплатив 50 процентов от суммы штрафов, то есть 500 250 тенге.
Машина водворена на спецавтостоянку.
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