Юного акмолинца пригласили на просмотр в футбольную академию Германии

14-летнего жителя Акмолинской области отобрали на просмотр в футбольную академию Германии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт sport_akmola.

Сообщается, что в Алматы проводился отбор в команды Европейских клубов среди порядка 150 юных спортсменов 2008-2010 годов рождения. Ребята приехали со всего Казахстана. По итогам просмотров футболист из Кокшетау, воспитанника ДЮФШ "Окжетпес" Ерсата Есім пригласили на отборы в Германию.

Как рассказал тренер акмолинца Солдатбек Зәлел, наставники из Германии и Испании одновременно провели недельный мастер-класс.

"Хорхе Арсила тренер ФК "Кёльн" и имеет самую высокую тренерскую лицензию UEFA PRO. Он ранее тренировал ФК "Барселона", "Атлетико Мадрид" и "Эспаньол". Карлос Химено, тренер Ла Масии (ФК "Барселона"), так же имеет высшую тренерскую лицензию UEFA PRO", - рассказал Солдатбек Зәлел.