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Юное криминальное дарование: в Астане парня разоблачили в обмане горожан

Сегодня, 15:14
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 15:14
Сегодня, 15:14
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Фото: polisia.kz

За ним на данный момент числится восемь эпизодов.

Полицейские в Астане во время проведения ОПМ “Anti-Fraud” раскрыли схему мошенничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Следствие установило, что подозреваемый, чтобы нажиться за счет доверчивых людей, разместил в интернете объявление о розыгрыше. Он обещал "клиентам" приумножить их суммы. 

"Схема обмана была разработана следующим образом: пользователь попадает на страницу розыгрыша мошенника, где его приглашают перейти по ссылке. В ходе переписки потерпевшему предлагают внести денежные средства, уверяя, что его деньги приумножатся. После получения средств злоумышленник блокирует потерпевшего, а когда тот понимает, что стал жертвой обмана, обращается в полицию", ― рассказали в полиции.

Оперативники установили личность 18-летнего подозреваемого, который уже полностью признал свою вину. В отношении него завели уголовное дело по факту мошенничества. 

"В ходе расследования установлена причастность подозреваемого к восьми аналогичным преступлениям", ― добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что девушка в ЗКО купила за 700 тысяч тенге несуществующий тур в Таиланд.

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