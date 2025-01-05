Стало известно, что юниорская команда Казахстана по фехтованию на рапире завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Фуджейре (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

"Наши девушки заняли третье место в командных соревнованиях. Страну в этом виде представили София Актаева, Алена Гноева, Алина Искандерова, Алуа Нурканова. В противостоянии за бронзовую медаль казахстанки оказались сильнее соперниц из Чехии, выиграв со счетом 45-31", - говорится в сообщении НОК РК.

Добавим, что ранее София Актаева отметилась золотой наградой в индивидуальных соревнованиях.

Напомним, казахстанские шпажисты вошли в топ-10 на юниорском этапе Кубка мира.