Юниорские сборные Казахстана по теннису блестяще выступили в Туркменистане

Фото: ФТК

В столице Туркменистана завершилась квалификация зоны центральной Азии — турнир ITF Asia 12&U Team Championships среди игроков до 12 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Казахстанская сборная девочек сыграла четыре матча - с командами Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и всех одержали уверенные победы со счётом 3:0, не отдав соперницам ни одного сета.

Казахстанские Мальчики поочерёдно обыграли сборные Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Афганистана с таким же счетом 3:0, и также не отдав оппонентам ни одного сета.

Таким образом, сборные Казахстана вышли в финальную стадию командного чемпионата Азии среди игроков до 12 лет, который пройдёт осенью 2023 года в Алматы.