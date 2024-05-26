Юниорская сборная Казахстана по теннису завершила отбор к чемпионату мира на втором месте

В национальном теннисном центре Beeline Arena в Шымкенте завершился отборочный этап зоны Азия/Океания Juniors Davis Cup, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В финальном поединке казахстанская команда в невероятном и драматичном матче уступила двукратным победителям юниорского командного чемпионата мира среди игроков до 16 лет сборной Японии со счётом 1:2. Стартовые два матча в одиночке прошли в зале на харде из-за дождя.

В первой игре Дамир Жалгасбай проиграл Каваниши Хью – 6:1, 1:6, 1:6.

Зангар Нурланулы восстановил равновесие, обыграв лидера японской команды Табато Рю - 6:4, 6:4. В целом, в отборочном турнире Зангар сыграл 6 матчей и во всех одержал победы, не отдав оппонентам ни одного сета.

Судьба первого места отборочного турнира определилась в третьей решающей парной встрече. Супернапряженная игра завершилась победой японцев в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 10:6. Япония второй год подряд выигрывает эти отборочные соревнования.

Несмотря на проигрыш в финале, дружина Сергея Квака на протяжении всей недели показала бойцовский дух и волю к победе. В прошлом году казахстанские юниоры стали третьими, на нынешнем отборе - вторыми, что демонстрирует прогресс казахстанского юниорского тенниса.

Теперь сборным Японии, Казахстана, Гонконга и Китайского Тайбэя осенью предстоит сыграть на финальной стадии чемпионата мира Juniors David Cup.