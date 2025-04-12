Сборная Казахстана по теннису среди игроков до 14 лет во второй раз в истории завоевала путёвку на командный чемпионат мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

На зональном турнире World Junior Tennis Competition в малайзийском Кучинге казахстанские юниоры одержали волевую победу в четвертьфинале над командой Китайского Тайбэя — 2:1. Этот результат обеспечил команде выход в финальную часть мирового первенства.

Матч стартовал с напряжённой борьбы: Бексултан Бауржанов уступил Йен Ценгу в упорном поединке, который длился около четырёх часов — 4:6, 6:4, 6:7 (4:7). Счёт сравнял Ахмади Маханов, уверенно обыграв Хуан Цая — 6:3, 6:4.

Решающей стала парная встреча, в которой дуэт Маханова и Хакназара Жеткербая продемонстрировал отличную сыгранность и взял верх над соперниками — 6:3, 4:6, 10:6.

Капитан команды Сагадат Аяп поздравил теннисистов и болельщиков с важной победой и подчеркнул значимость достижения на фоне жёсткой конкуренции в регионе.

"Это большой шаг вперёд для всего казахстанского тенниса. Горжусь нашими ребятами и тем, как они сражались за страну. Впереди — чемпионат мира, и мы настраиваемся бороться за новые победы", — заявил Аяп.

Теперь юниоры Казахстана продолжат борьбу уже на мировом уровне — в числе сильнейших команд планеты.