Юниорская сборная Казахстана по хоккею разгромила Францию

Фото: КФХ

Юниорская сборная Казахстана по хоккею (до 18 лет) спустя 21 год выходит в элитный дивизион чемпионата мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

В заключительном матче первого дивизиона команда Сергея Старыгина разгромила хозяев — Францию со счётом 6:1.

Счёт открыл Александр Мигунов, затем соперник его сравнял. Меньше чем через пять минут Никита Ситников вновь вывел команду Казахстана вперёд. Затем Бейбарыс Оразов сделал счёт 3:1. Во втором периоде преимущество увеличил Кирилл Канкин. В третьем отрезке игры еще две шайбы побывали в воротах Франции, отличились Давлат Нуркенов и Егор Левковец – 6:1.

Лучшим игроком матча в составе сборной Казахстана стал Александр Мигунов. Владимир Никитин назван лучшим вратарём турнира.

До этого были победы над Украиной (5:0), Японией (5:0) и Венгрией (3:0), а также поражение от Дании (3:8).

Французы косвенно помогли казахстанцам, отобрав очки у Дании (2:3 ОТ). Еще Дания на самом старте неожиданно проиграла Японии (3:5). В итоге Казахстан занял первое место в группе - 12 очков, у Дании - 11 баллов.

Первый и последний раз сборная Казахстана играла в элите в 2003 году. Интересно, что Сергей Старыгин в 2018 году вернул молодежную сборную Казахстана в элиту спустя 11 лет.