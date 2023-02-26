Юная казахстанка выиграла престижный теннисный турнир в Турции

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В Стамбуле триумфом воспитанницы актюбинской школы тенниса Евы Корышевой завершился турнир второй категории серии Tennis Europe среди игроков до 14 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В престижном соревновании приняли участие 64 сильнейших теннисистки Европы в данной категории.

Казахстанка, получившая четвертый номер посева, в финале обыграла 9-ю ракетку Чехии в своей возрастной категории Яну Ковачкову со счетом 6:1, 7:6.

Таким образом, Ева выиграла свой четвертый титул серии Tennis Europe в одиночном разряде. В текущем рейтинге европейской теннисной ассоциации, казахстанка занимает 61 место, но благодаря победе в Турции во вторник в обновлённом рейтинге она значительно поднимется.