Юлия Путинцева взлетела в рейтинге WTA
Отличные показатели и у юниоров.
Сегодня, 19:30
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Сегодня, 19:30Сегодня, 19:30
121Фото: КТФ
Юлия Путинцева поднялась с 29 на 25 место в обновлённом рейтинге WTA. До этого лучшим показателем у казахстанской теннисистки была 27-я строчка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.
6 января Юлия обыграла 19-ю ракетку мира Донну Векич из Хорватии со счётом 6:2, 6:3 на старте турнира WTA 500 в Аделаиде.
Далее соперницей казахстанки будет либо 11-я ракетка мира американка Даниэль Коллинз, либо представительница Туниса Онс Жабер, которая в данное время занимает 40-е место в рейтинге.
Ранее международная федерация тенниса опубликовала обновлённый юниорский рейтинг ITF. 17-летний Амир Омарханов взлетел нём на 10 позиций и занимает теперь 4-ю строчку.
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