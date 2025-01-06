  • 6 Января, 19:58
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Юлия Путинцева взлетела в рейтинге WTA

Отличные показатели и у юниоров.

Сегодня, 19:30
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КТФ Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30
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Фото: КТФ

Юлия Путинцева поднялась с 29 на 25 место в обновлённом рейтинге WTA. До этого лучшим показателем у казахстанской теннисистки была 27-я строчка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.

6 января Юлия обыграла 19-ю ракетку мира Донну Векич из Хорватии со счётом 6:2, 6:3 на старте турнира WTA 500 в Аделаиде.

Далее соперницей казахстанки будет либо 11-я ракетка мира американка Даниэль Коллинз, либо представительница Туниса Онс Жабер, которая в данное время занимает 40-е место в рейтинге.

Ранее международная федерация тенниса опубликовала обновлённый юниорский рейтинг ITF. 17-летний Амир Омарханов взлетел нём на 10 позиций и занимает теперь 4-ю строчку.

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