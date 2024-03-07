Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Представительница Казахстана Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На старте турнира она уверенно обыграла представительницу Германии Тамару Корпач со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. За это время Путинцева сделала одну подачу навылет и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. На счету Корпач один эйс, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Во втором круге Путинцева встретится с российской теннисисткой Екатериной Александровой.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 миллиона. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.