Юлия Путинцева вышла в третий круг Australian Open
Юлия Путинцева обыграла китаянку Чжан Шуай.
Сегодня, 08:41
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Сегодня, 08:41Сегодня, 08:41
74Фото: olympic.kz
Казахстанская теннисистка, 23-я ракетка мира Юлия Путинцева вышла в третий круг Australian Open, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Во втором раунде Открытого чемпионата Австралии Путинцева в двух сетах обыграла китаянку Чжан Шуай, занимающую 204-е место в рейтинге WTA. Матч завершился со счетом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час и 3 минуты.
В следующем матче Юлия Путинцева встретится с десятой ракеткой мира россиянкой Дарьей Касаткиной, которая ранее сегодня была сильнее другой представительницы КНР Ван Яфань (64) — 6:2, 6:0.
Напомним, что в первом матче на AO-2025 Юлия Путинцева одержала победу над армянской спортсменкой Элиной Аванесян (41-е место) — 4:6, 7:5, 6:2.
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