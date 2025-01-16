Казахстанская теннисистка, 23-я ракетка мира Юлия Путинцева вышла в третий круг Australian Open, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Во втором раунде Открытого чемпионата Австралии Путинцева в двух сетах обыграла китаянку Чжан Шуай, занимающую 204-е место в рейтинге WTA. Матч завершился со счетом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час и 3 минуты.

В следующем матче Юлия Путинцева встретится с десятой ракеткой мира россиянкой Дарьей Касаткиной, которая ранее сегодня была сильнее другой представительницы КНР Ван Яфань (64) — 6:2, 6:0.

Напомним, что в первом матче на AO-2025 Юлия Путинцева одержала победу над армянской спортсменкой Элиной Аванесян (41-е место) — 4:6, 7:5, 6:2.