25-я ракетка мира Юлия Путинцева продолжает успешное выступление в Аделаиде (Австралия) на турнире WTA 500, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В четвертьфинале казахстанка обыграла россиянку Диану Шнайдер (13 WTA) со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (9:11), 6:4. Игра длилась 3 часа и 14 минут. Таким образом, Юлия впервые с 2021 года сыграет в полуфинале турнира WTA.



За выход в финал Путинцева поспорит с американкой Джессикой Пегулой (7 WTA).