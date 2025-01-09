Юлия Путинцева вышла в полуфинал турнира WTA 500
За выход в финал казахстанка поспорит с американкой Джессикой Пегулой.
Сегодня, 20:44
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Сегодня, 20:44Сегодня, 20:44
106Фото: ktf.kz
25-я ракетка мира Юлия Путинцева продолжает успешное выступление в Аделаиде (Австралия) на турнире WTA 500, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
В четвертьфинале казахстанка обыграла россиянку Диану Шнайдер (13 WTA) со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (9:11), 6:4. Игра длилась 3 часа и 14 минут. Таким образом, Юлия впервые с 2021 года сыграет в полуфинале турнира WTA.
За выход в финал Путинцева поспорит с американкой Джессикой Пегулой (7 WTA).