Юлия Путинцева вышла в финал квалификации турнира в Цинциннати
Сегодня, 12:21
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Сегодня, 12:21Сегодня, 12:21
117Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (61-е место в рейтинге WTA) встретилась с испанкой Сарой Соррибес Тормо (86-е место) в полуфинале квалификации турнира в Цинциннати (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Путинцева победила Соррибес Тормо в двух сетах — 7:6, 7:5 — и вышла в финал квалификации.
Призовой фонд турнира в Цинциннати составляет 2 788 468 долларов. Победительница соревнований заработает 454 500 долларов, а также получит 900 рейтинговых очков.
Действующей чемпионкой турнира в Цинциннати является француженка Каролин Гарсия (6-е место) — в прошлом году в финале она обыграла чешскую теннисистку Петру Квитову (9-е место) — 6:2, 6:4.
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