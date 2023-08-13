Юлия Путинцева вышла в финал квалификации турнира в Цинциннати

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (61-е место в рейтинге WTA) встретилась с испанкой Сарой Соррибес Тормо (86-е место) в полуфинале квалификации турнира в Цинциннати (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Путинцева победила Соррибес Тормо в двух сетах — 7:6, 7:5 — и вышла в финал квалификации.

Призовой фонд турнира в Цинциннати составляет 2 788 468 долларов. Победительница соревнований заработает 454 500 долларов, а также получит 900 рейтинговых очков.

Действующей чемпионкой турнира в Цинциннати является француженка Каролин Гарсия (6-е место) — в прошлом году в финале она обыграла чешскую теннисистку Петру Квитову (9-е место) — 6:2, 6:4.