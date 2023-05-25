Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Марокко

Фото: ktf.kz

61-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Юлия Путинцева во втором круге турнира турнира WTA-250, проходящего в Рабате, разгромила французскую теннисистку 129-ю ракетку мира Леолию Жанжан. Матч завершился со счётом 6:2, 6:1, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на фдерацию тенниса РК.

Встреча длилась 1 час и 14 минут. Путинцева реализовала пять брейк-пойнтов из шести и допустила одну двойную ошибку.

В четвертьфинале Юлия встретится либо с 55-й ракеткой мира из Египта Маяр Шериф Ахмед Шериф, либо со 195-й ракеткой мира из Аргентины Хулией Риерой. Соперница казахстанской спортсменки определится 24 мая.

Александр Недовесов в паре с мексиканцем Мигель Анхелем Рейес-Варелой в напряжённой борьбе уступил на стадии четвертьфинала турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция) первой сеянной парой соревнования, многократным чемпионам турниров "Большого шлема" американцу Радживу Раму/ Джо Солсбери (Великобритания) со счётом 6:4, 3:6, 6:10.