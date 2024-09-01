Юлия Путинцева вылетела с US Open-2024
Сегодня, 05:47
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Сегодня, 05:47Сегодня, 05:47
137Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (32-е место в рейтинге WTA) проиграла итальянке Жасмин Паолини (5-е место) в третьем круге Открытого чемпионата США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Путинцева уступила Паолини в двух сетах – 3:6, 4:6 – и завершила выступление на турнире.
Напомним, ранее на US Open-2024 Юлия Путинцева победила чешку Линду Носкову и китаянку Ван Синьюй. Также стоит добавить, что перед Открытым чемпионатом США теннисистка из Казахстана сотворила сенсацию на турнире в Цинциннати (США), одержав победу над прошлогодней чемпионкой, американкой Кори Гауфф (2-е место). После этой победы Путинцева потерпела поражение от испанки Паулы Бадосы.
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