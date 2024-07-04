Юлия Путинцева впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона
Вчера, 23:00
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Вчера, 23:00Вчера, 23:00
139Фото: ktf.kz
Юлия Путинцева обыграла восьмикратную чемпионку турниров "Большого шлема" и впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.
Во втором круге казахстанка обыграла чемпионку Олимпийских игр 2020 года, восьмикратную победительницу турниров "Большого шлема" в парном разряде, чешку Катержину Синякову (36 WTA) - 6:0, 4:6, 6:2.
Следующей соперницей Юлии станет победительница матча между Игой Швёнтек (1 WTA, Польша) и Петрой Мартич (85 WTA, Хорватия).
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