Юлия Путинцева уверенно разобралась с 55-й ракеткой мира на старте турнира в Мадриде

Фото: Sports.kz

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграла в первом круге турнира WTA Madrid Open одиночного разряда в испанской столице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Путинцева (51-я ракетка мира) встретилась на корте с представительницей США Клэр Лью (55-я ракетка мира) и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:4. Встреча продлилась один час и 44 минуты.

Во время игры казахстанка исполнила одну подачу навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. Кроме того, Юлия выиграла семь очков и три гейма подряд.

Отметим, что данный матч казахстанской спортсменки прошел на стадии 1/64 финала мадридского турнира. В следующей игре Юлия сыграет с француженкой Каролин Гарсия.