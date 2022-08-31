Юлия Путинцева уверенно победила в первом круге US Open-2022

Фото: Olympic.kz

В Нью-Йорке состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису, в котором сошлись 27-летняя казахстанка Юлия Путинцева и 20-летняя американка Аманда Анисимова сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Встреча завершилась уверенной победой Путинцевой в двух сетах – 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час и 19 минут. Во втором раунде Юлии предстоит сразиться с немкой Юле Нимайер.

В то же время, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина уступила француженке Кларе Бюрель, занимающей 131-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4:6, 4:6.