Юлия Путинцева уступила обладательнице "Большого шлема" в Мадриде

Фото: sports.kz

Матч завершился в двух сетах.

Теннисистка из Казахстана и вторая ракетка страны Юлия Путинцева провела матч второго круга на турнире WTA Madrid Open в одиночном разряде в испанской столице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанка (51-я ракетка мира) сыграла с француженкой Каролин Гарсия (пятая ракетка мира, чемпионка "Ролан Гаррос"-2016, 2022) и потерпела поражение в двух сетах с общим счётом 3:6, 4:6. Игра продлилась один час и 35 минут.

Во время игры Путинцева исполнила четыре подачи навылет и совершила восемь двойных ошибок. Кроме того, казахстанская теннисистка выиграла четыре очка и три гейма подряд.

Отметим, что данная встреча проходила на стадии 1/32 финала мадридского грунтового турнира.