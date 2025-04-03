Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 24-е место в мировом рейтинге, уверенно прошла в третий круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz. В матче второго раунда она одержала победу над китаянкой Чжан Шуай, выиграв со счётом 7:6, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 28 минут, и за это время Путинцева продемонстрировала отличную подачу, трижды отправив мяч навылет. Она допустила две двойные ошибки и успешно реализовала семь брейк-пойнтов из девяти возможных. В свою очередь, Чжан Шуай отметилась одним эйсом, одной двойной ошибкой и пятью реализованными брейк-пойнтами из девяти.

Теперь в третьем круге казахстанка встретится с американкой Амандой Анисимовой.

Ранее мы сообщали, что казахстанец выиграл второй "Челленджер" в карьере.