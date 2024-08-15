Юлия Путинцева сотворила сенсацию на турнире в Цинциннати

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в дуэте с канадкой Лейлой Фернандес успешно стартовала на турнире в Цинциннати (США) в парном разряде, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

В первом круге Путинцева и Фернандес встретились с парой Мию Като (Япония) / Алдила Сутьяди (Индонезия) и сенсационно победили их в трех сетах - 7:6, 3:6, 10:4. Отметим, что фаворитами в данном противостоянии считались Като и Сутьяди. Таким образом, казахстанка и ее напарница вышли в 1/8 финала, где сыграют с победительницами матча Джулиана Ольмос (Мексика) / Александра Панова (Россия) - Кэролайн Доулхайд (США) / Дезире Кравчик (США).

Добавим, что Юлия Путинцева является второй ракеткой Казахстана в одиночном разряде. Что касается призового фонда турнира в Цинциннати, то в этом году он составляет 3 211 715 долларов. Победители парного разряда заработают по 154 160 долларов, а также получат по 1000 рейтинговых очков.