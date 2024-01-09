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Юлия Путинцева победила в первом круге турнира WTA-250 в Австралии

Сегодня, 11:23
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sports.kz Сегодня, 11:23
Сегодня, 11:23
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Фото: sports.kz

Юлия Путинцева успешно провела свой стартовый матч в одиночной категории, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Юлия Путинцева одолела Элизабетту Коччаретто из Италии (45 WTA) со счетом 0:6, 7:5, 7:6 (7:4) в открывающем матче.

Ее следующая соперница определится в матче Мария Бузкова (Чехия) (5) — Виктория Голубич (Швейцария). 

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