Юлия Путинцева победила в первом круге турнира WTA-250 в Австралии

Сегодня, 11:23

Сегодня, 11:23

Юлия Путинцева успешно провела свой стартовый матч в одиночной категории, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Юлия Путинцева одолела Элизабетту Коччаретто из Италии (45 WTA) со счетом 0:6, 7:5, 7:6 (7:4) в открывающем матче.

Ее следующая соперница определится в матче Мария Бузкова (Чехия) (5) — Виктория Голубич (Швейцария).