Юлия Путинцева победила в первом круге турнира WTA-250 в Австралии
Сегодня, 11:23
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Сегодня, 11:23Сегодня, 11:23
112Фото: sports.kz
Юлия Путинцева успешно провела свой стартовый матч в одиночной категории, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Юлия Путинцева одолела Элизабетту Коччаретто из Италии (45 WTA) со счетом 0:6, 7:5, 7:6 (7:4) в открывающем матче.
Ее следующая соперница определится в матче Мария Бузкова (Чехия) (5) — Виктория Голубич (Швейцария).
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