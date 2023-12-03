Юлия Путинцева победила на турнире в Санкт-Петербурге

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в дуэте с испанцем Роберто Баутистой Агутом в миксте одержала победу на выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге (Россия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Путинцева и Баутиста Агут победили в трех сетах россиян Анастасию Потапову и Александра Шевченко — 4:6, 7:6, 10:1. Матч продолжался 1 час 28 минут. После второго игрового дня "Сфинксы" (команда, за которую выступает Путинцева) ведет у "Львов" со счетом 4:3.

Напомним, Юлия Путинцева является второй ракеткой Казахстана в одиночном разряде: в рейтинге WTA она занимает 68-е место.