Юлия Путинцева победила на турнире в Санкт-Петербурге
Сегодня, 08:46
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Сегодня, 08:46Сегодня, 08:46
158Фото: instagram.com/yulia_putintseva
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в дуэте с испанцем Роберто Баутистой Агутом в миксте одержала победу на выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге (Россия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Путинцева и Баутиста Агут победили в трех сетах россиян Анастасию Потапову и Александра Шевченко — 4:6, 7:6, 10:1. Матч продолжался 1 час 28 минут. После второго игрового дня "Сфинксы" (команда, за которую выступает Путинцева) ведет у "Львов" со счетом 4:3.
Напомним, Юлия Путинцева является второй ракеткой Казахстана в одиночном разряде: в рейтинге WTA она занимает 68-е место.
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