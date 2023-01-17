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  • Юлия Путинцева одержала волевую победу на открытом чемпионате Австралии
ktf.kz Сегодня, 18:59
78
Сегодня, 18:59
78
Фото: ktf.kz

Юлия Путинцева одержала волевую победу на открытом чемпионате Австралии

Казахстанка Юлия Путинцева (47-я ракетка мира) в первом раунде Australian open сломила сопротивление представительницы Румынии Соран Кырстя (42-я ракетка мира) с общим счетом 2:6, 6:4, 6:3, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Встреча длилась час и 53 минуты.

При счёте 6:2, 2:1 в пользу румынки игра была прервана из-за дождя и возобновилась лишь два часа спустя.

В следующем круге казахстанка встретится с чешкой Каролиной Плишковой (31-я ракетка мира).

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#спорт #теннис #Australia
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:59
78
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