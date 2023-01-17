Лента новостей
- Юлия Путинцева одержала волевую победу на открытом чемпионате Австралии 18:59 78
- Нарушения прав потребителей товарного газа выявили прокуроры в Астане 18:44 127
- "Қазақстан халқына" выделит гранты на обучение детям погибших в январских событиях граждан РК 18:27 152
- Госстипендию имени Назарбаева в области культуры переименовали 18:23 195
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 18:11 180
- "ВИП – казашка" из Каскелена привлечена к ответственности 18:10 209
- Тройняшки появились на свет в Уральске 17:33 233
- Режим "открытого неба" между Казахстаном и ОАЭ продлили до 2027 года 17:33 206
- Цинковый гроб нашли у дороги в Семее 17:20 495
- Токаев провёл переговоры с президентом ОАЭ 16:37 285
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 16:21 567
- 2,5 миллиона тенге забрали у прохожего молодые разбойники в Алматы 16:14 407
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 15:57 262
- Аттракционы и детские площадки будут проверять на безопасность на стадии эксплуатации 15:46 340
- Компенсации по депозитам смогут получить наследники вкладчиков в Казахстане 15:25 364
- В Казахстане отменяют "визаран" для иностранцев 15:13 737
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 14:47 422
- Казахстан занял предпоследнее место среди лучших стран для туризма. Что ответили в Kazakh Tourism 14:41 391
- Владельцы франшизы McDonald's в Казахстане отрицают связь с "Вкусно и точка" 13:52 421
- Казахстан получил статус главного "поставщика студентов" в ЕАЭС 13:28 419
- Более миллиарда тенге выделено на гранты для НПО в Казахстане 13:24 386
- Про изменение пенсионного возраста для шахтёров высказался Куантыров 13:10 418
- Суд отказал Жанболату Мамаю в общении с гражданами Великобритании 12:52 476
- О возврате земель членов семьи Назарбаева высказался министр сельского хозяйства 12:39 6794
- Почему всем известная программа ArtSport дала сбой? 12:32 466
- Во сколько обошлась покупка акций ЕАБР Казахстану, рассказал глава Минфина 12:23 432
- Откуда будут брать деньги на выборы, рассказал министр финансов 12:07 430
- Четыре схрона с оружием обнаружены при раскрытии наркопреступлений 11:56 458
- Интерфейс TikTok переведён на казахский язык 11:50 398
- Грузовик въехал в газовую магистраль и оставил без газа часть Алматы 11:32 484
- Более 5 млн гектаров сельхозземель возвращено государству 11:26 421
- Цифровую карту сельхозугодий Казахстана составят к 2024 году 11:21 410
- Опреснительный завод "Каспий" в Актау восстановил работу 10:56 444
- Единый платёж с зарплаты ввели в Казахстане. Кто должен его отчислять 10:36 818
- Иностранные государства удовлетворили 50 запросов Казахстана на экстрадицию преступников 10:11 497
- Интерактивная карта возвращённых сельхозземель появилась в Казахстане 09:51 492
- Работа Мангистауского атомно-энергетического комбината оказалась в зоне риска 09:25 567
- Казахстан и Китай обсуждают упрощение визового режима для граждан 09:13 545
- Казахстан завоевал второе "золото" Универсиады-2023 08:51 653
- 53 человека заразились коронавирусом в Казахстане за сутки 08:31 462
- Объявлены окончательные итоги выборов депутатов сената 07:36 579
- Свыше 31 тысячи бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Мангистау 06:16 681
- Одна из погибших в авиакатастрофе в Непале проживала в Казахстане 05:31 866
- Россиянка обманула сотни казахстанцев на миллионы тенге 04:52 28464
- Получить ряд услуг Отбасы банка можно с помощью eGov QR 03:27 1024
- Казахстанский конькобежец стал пятым на Универсиаде в США 02:08 587
- Кыргызский депутат имел гражданство Казахстана 01:21 667
- Причины завышенных счетов за электроэнергию объяснили астанчанам 00:41 7586
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 725
- Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 18 января 16.01.2023 870
- Димаш Кудайберген предупредил казахстанцев о мошенниках, действующих от его имени 16.01.2023 613
- В Бестобе нашли тела двоих добычиков золота 16.01.2023 740
- Запрет на вывоз валюты ввели в Кыргызстане 16.01.2023 717
- Как будут развиваться пригороды Астаны, обсудили в правительстве 16.01.2023 769
- "Общество состоит не только из мужчин в возрасте" - политолог о кандидатах в Сенат 16.01.2023 701
- Морозы сохранятся в Казахстане ещё несколько дней 16.01.2023 689
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 596
- Умерла актриса Джина Лоллобриджида 16.01.2023 891
- Приговор вынесли убийце врача Шумкова в Алматы 16.01.2023 670
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 597
- Пассажирка скончалась в поезде Кокшетау – Кызылорда 16.01.2023 1207
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 943
- Мы не получали информацию об участии казахстанцев в вооружённом конфликте в Украине - МИД 16.01.2023 598
- Сайгаков отстреливали в заповеднике в Жамбылской области 16.01.2023 596
- Казахстанцев заманивают в рабство под видом криптокомпаний - МИД РК 16.01.2023 2512
- Нет никакой официальной британской комиссии по делу Жанболата Мамая - МИД 16.01.2023 1507
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 593
- Елена Рыбакина стартовала с победы на Australian Open 16.01.2023 584
- Посольство Мексики откроется в Казахстане 16.01.2023 757
- Минздрав опроверг слухи о летальных случаях от "Цефтриаксона" 16.01.2023 645
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 801
- В Минтруда опровергли информацию о платных центрах занятости 16.01.2023 537
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 679
- Казахстан занял 62-е место в рейтинге стран по уровню уголовного правосудия 16.01.2023 577
- Три региона в Казахстане назвали самыми бедными по уровню жизни 16.01.2023 37971
- Единые требования к школьной форме в Казахстане вступили в силу 16.01.2023 637
- На голову прохожему сбросили мебель в Актау - мужчина парализован 16.01.2023 1018
- "Был высокий уровень конкуренции" — ЦИК о выборах депутатов сената 16.01.2023 620
- Кредиты на коллег тайно оформила стажёрка супермаркета в Астане 16.01.2023 780
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 995
Сегодня, 18:59
78
78Фото: ktf.kz
Юлия Путинцева одержала волевую победу на открытом чемпионате Австралии
Казахстанка Юлия Путинцева (47-я ракетка мира) в первом раунде Australian open сломила сопротивление представительницы Румынии Соран Кырстя (42-я ракетка мира) с общим счетом 2:6, 6:4, 6:3, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Встреча длилась час и 53 минуты.
При счёте 6:2, 2:1 в пользу румынки игра была прервана из-за дождя и возобновилась лишь два часа спустя.
В следующем круге казахстанка встретится с чешкой Каролиной Плишковой (31-я ракетка мира).
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 16:21 543
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 721
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 939
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 993
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 4551
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 977
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 13210
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 1862
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 1350
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 122978
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 1248
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 33629
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 4658
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 3782
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 4379
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 12109
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 5107
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 17456
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 8270
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 1307
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 2060
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 1553
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 1924
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 24345
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 7210
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 1375
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 3784
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 1701
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 2153
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 8954
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 8546
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 6876
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 3651
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 3832
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 3935
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 5856
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 2123
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 2423
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 3192
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 53514
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 3279
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 4662
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 2144
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 2682
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 3255
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 3392
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 6795
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 9177
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 2838
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 2704
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 13887
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 4892
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 3312
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 2826
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 5455
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 9120
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 39193
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 43740
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 3503
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 3425
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 3278
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 3209
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 2900
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 4265
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 3624
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 116136
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 45727
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 64840
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 3447
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 14992
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 9133
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 3644
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 4034
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 48449
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 27257
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 4190
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 4100
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 22550
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 3905
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 9869
-
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 18:11 156
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 15:57 258
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 14:47 417
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 595
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 596
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 593
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 800
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 679
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 1146
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 1145
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 1080
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 1079
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 1171
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 1181
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 1419
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 1294
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 1227
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 1295
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 1419
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 3764
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 1933
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 1986
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 2873
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 2578
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 2600
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 2510
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 2603
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 3145
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 3557
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 5268
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 5313
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 5290
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 3700
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 3582
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 3828
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 3843
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 3696
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 3837
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 4714
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 4503
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 5014
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 4884
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 4777
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 5594
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 5739
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 6116
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 6557
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 6268
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 6751
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 6576
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 6730
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 7137
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 7259
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 7681
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 7747
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 7399
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 7966
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 7649
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 7690
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 7481
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 7869
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 8201
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 7871
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 8123
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 8052
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 8275
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 8204
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 8918
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 9195
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 9025
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 9400
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 9085
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 9169
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 9119
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 8997
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 9451
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 9728
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 9385
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 27715
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 9832